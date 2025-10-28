Rıdvan Dilmen'den bahis skandalı için çağrı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamalarını değerlendirdi ve Hacıosmanoğlu'na bir çağrıda bulundu.

ÖMÜR BOYU MEN GETİRİN: STADA GELEMESİNLER

Dilmen, bahis oynayan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesi gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Buradan İbrahim Bey ve ekibine bir ricada bulunuyorum: X bir hakem bahis oynadıysa ve bu resmi de olsa men edilme süresi 3 ay ila 1 yılmış; buna ömür boyu men getireceksiniz. Bu hakemler stada da gelemeyecekler. Hiçbir insanı ayırmadan herkesi denetleyeceksiniz" dedi.

"HİÇ Mİ KONTROL ETMEDİ?"

Açıklamalarına devam eden Rıdvan Dilmen, "Şu anda bu 7 üst klasmanı Ferhat Gündoğdu atıyor. Peki, hiç mi kontrol etmedi? Sosyal medya hesaplarına bakmadı mı? ‘Bu kimdir, iyi bir adam mı, problemli bir adam mı?’ diye hiç baktı mı? Bir de, Mehmet Büyükekşi’den defolu bir şekilde devraldığını söylüyorsun; sıkıntılar var diyorsun. Ancak 1,5 yıldır bu adamları üst klasmana çıkartıyorsun" şeklinde konuştu.