Rıdvan Dilmen'den büyük eleştiri: Jesus kumar oynuyor Şampiyonluk yarışında Giresunspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle ağır yara alan Kanarya, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen tarafından değerlendirildi.

Giresunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ağır hasar aldığı maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

Jorge Jesus'u eleştiren Dilmen, kendi de dahil olmak üzere Fenerbahçe taraftarlarının takım yüzünden sağlığını kaybettiğini belirtti.

"Fenerbahçeliler uzun yıllardır ben de dahil olmak üzere kardiyologları, psikologları zengin ettik. Sağlığımızı kaybettik. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan takım Giresun, 1 puanı arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe, derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor."

"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı yanlış"

"Fenerbahçe'nin bugün kazandığı penaltı. Ondan önceki penaltı beklenen pozisyon da penaltı değil. İki karar da doğru ancak yine de ilk yarıda hakemin iyi maç yönettiğini düşünmüyorum. Takımın kalbi orta sahadır. Galatasaray, Beşiktaş orta sahayı çabuk geçen takımlar. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularını maç içinde göremiyorsunuz. 'Zemine mi girdi bu oyuncular?' diyorsunuz.

"Devamlı 5 oyuncu değiştirmek zorunda mısın?"

"Fenerbahçe, Jesus ile çıktığı 49 resmi maçın hepsinde 5 oyuncu değişkliği yapmış. Kardeşim, nasıl şampiyon olacaksın sen? Devamlı 5 kişi değiştirmek zorunda mısın? Ferdi sağ bek başladı, sağ kanada geçti, sol bekte bitirdi. Oyuncunun da bir canı var, her yerde aynı performansı veremez."

"Jesus kumar oynuyor"

"Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ilk 11'lerini herkes biliyor. Fenerbahçe'de ise tam tersi. Bir takım sürekli oyuncu değiştirir mi? İşler kötü gidiyorsa ona göre değişiklik yaparsınız ama her maçta bu yapılır mı? Bu kadar oyun içinde kumar oynanmaz, futbol ruleti oynuyor Jesus. Arda'yı aylarca oynamadın, şimdi 100 dakika oynatıyorsun, hangisi doğru? Pedro 2 maç üst üste gol atıyor, bu maçta yedek."

"Futbolcular elinden geleni yapıyor"

"Fenerbahçeliler üzgündür ama yine söylüyorum, en az suçlu olanlar oyunculardır. Artık onlar da deliye döndü 'Ne yapacağız şimdi' diye. Jesus varsa 4 oyuncu garanti, geri kalanlar ikramiye. Jesus ile devam edilmesi için kulübün bazı şartları olması gerekiyor. 'Biz zayıf takımlardan kontra yiyoruz tamam ama büyük takımlardan da yiyoruz' denmesi lazım. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben böyle düşünüyorum."

"3-4 yıldızla şampiyon olursunuz"