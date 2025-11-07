Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Mücadeleyi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a transfer çağrısında bulundu.

Dilmen, sarı-lacivertlilerin transfer yapması gereken bölgeleri tek tek söyledi.

RIDVAN HOCA TEK TEK SAYDI

Fenerbahçe yönetiminin şimdiden gelecek senenin transferlerini yapacağını aktaran Dilmen, "Fenerbahçe devre arasında hiç kusura bakmasın başkan, yüzde 1 milyon 100 kağıt hazırlayacaklar. Gelecek senenin de transferini yapacaklar şimdiden. Bu hoca başarılı, adam işini yapıyor. Belli bir sistemi var, oyuncuları tanımaya başladı..." dedi.

'SOL BEK, ORTA SAHA, SAĞ KANAT VE SANTRAFOR'

Dilmen ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Ben Fenerbahçe'nin yüzde 1 milyon 4 tane... Sol bek, bir orta saha, bir sağ kanat -Nene iyi bir yedek olur, geleceğini bilmiyorum.- İyi bir santrfor, ona da Duran karar verecek.

"SANTRAFOR KARARINI TEDESCO'YLA DURAN VERECEK"