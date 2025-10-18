Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra 11'de

- Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.
- İskoç ekibi Rangers'tan geri dönen oyuncu, Dolmabahçe'de en son 8 Mayıs 2022'de oynamıştı.
- Bu maç, Yılmaz'ın bu sezon ilk kez 11'de başladığı karşılaşma oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti.
Sezon başı transfer döneminde İskoç ekibi Rangers'tan altyapısından yetiştiği Beşiktaş’a geri dönen Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Dolmabahçe’de ilk 11'de sahaya çıktı.
3.5 YIL SONRA TARAFTARI ÖNÜNDE
Dolmabahçe'de son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde top koşturan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3.5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.
Rıdvan, aynı zamanda bu sezon ilk defa bir müsabakaya 11’de başladı.
24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda sadece Göztepe maçında forma giymişti.