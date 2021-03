Rıza Çalımbay: Boyd'un söylediği şey doğru değil

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'la berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası "Bu maç Beşiktaş için de önemliydi." diyen Tyler Boyd'un sözlerini doğru bulmadığını açıkladı.

"SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

"Doğru değil tabii" diyen Çalımbay, "Profesyonel bir oyuncu. Ben de Beşiktaşlıyım. Hiç gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sivasspor'dayız. Sorumluluklarımız var." açıklamasını yaptı.

"ANNELER KUTSALDIR"

"Her şeyden önce bundan önce hızlı geldiğimiz için her şeyi söyleyemedik" diyerek sözlerine başlayan Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce şehitlerimiz için çok üzgünüz. Kadınlar günü var. Kadına şiddetin de bir an önce bitmesini canı gönülden istiyoruz. Caydırıcı bir yasa çıkmasını istiyoruz. Onlar şiddet yapıyorsa onlara karşı da şiddetli bir yasa çıksın. Baba da kutsaldır ama annenin yeri ayrıdır. Bu şekilde şiddeti sona erdirebiliriz belki." dedi.

"KARŞIMIZDAKİ TAKIM GALATASARAY"

Maç için "Karşınızdaki takım Galatasaray" diyen Çalımbay, "Buradan puan almak kolay değil. Çok eksik geldik. O da dezavantajdı. Zaman zaman mükemmel oynadık. İki defa öne geçtik ama büyük baskı yedik. Penaltı oldu. Oyunularımdan, mücadeleden çok memnunum. Deplasmanda iki tane gol bulduk ama kalemizde iki gol gördük. Eksiğe rağmen buradan alınan puan iyidir" ifadelerini kullandı.

"BOYD SON ZAMANLARDA KENDİNE GELDİ"

Gradel'in cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak ise Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yapacak bir şey yok. Bu süreçte takımın başına gelmeyen kalmadı. Hastalıklar, sakatlıklar... Marcelo sakatlıktan dolay futbolu bıraktı. Her şeye hazır olmanız gerekiyor. Başakşehir ile birlikte sakatlık ve hastalıklardan dolayı çok etkilendik. İki takım bütün takımlardan daha fazla maç oynamış. Yapacak bir şey yok. Gratel bizim için çok önemli. En çok gol atan ve asist yapan oyuncumuz. Ben kartı ağır gördüm: O bilerek ayağa basacak birisi değil. Maalesef ya hakemin şanssızlğına geldi ya da Gratel istemeden vurdu. Üzgünüz. Boyd son zamanlarda kendine geldi. Beşiktaş'ta fazla oynamadı. Yavaş yavaş arayı kapatıyor: Takım iyi mücadele etti. İnşallah önümüzdeki maçları iyi bir şekilde bitireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.