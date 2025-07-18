Rıza Perçin, Antalyaspor'un yeni başkanı

Antalyaspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Suphi Türel Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongre, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Kamile Yıldırım Gülgün başkanlığındaki divanda, Ali Topuz, Alper Köleoğlu, Dağlar Ekşi ve Harun Tümer yer aldı.

YÖNETİM OYBİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Genel kurulda en önemli gündem maddesi yeni yönetimin belirlenmesiydi. Rıza Perçin’in başkanlığında divana sunulan yönetim kurulu listesi, delegelerin oybirliğiyle kabul edildi. Seçimin ardından kürsüye çıkan mevcut kulüp başkanı Mustafa Ergün, yeni yönetimin zorlu bir sorumluluğu devraldığını belirterek geçmiş döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BORÇ İKİ KATINA ÇIKARILDI, BİLGİ BİLE VERİLMEDİ"

Ergün, önceki yönetimin Antalyaspor AŞ’yi ciddi bir borç yüküyle devrettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Kulübün borcu iki katına çıkarıldı. Dahası, mali tablolar ve bilançolar hakkında genel kurula bilgi verilmeden, faaliyet raporları gündeme dahi alınmadan bu genel kurul kararı alındı. Bunların sorumlusu bir önceki yönetimdir. Antalyaspor AŞ'nin mali ibra süreci ise ilerleyen günlerde ayrıca değerlendirilecektir.

"TEHDİTLERE, İTİBAR SUİKASTLARINA KARŞIYIZ"

Konuşmasında, yeni yönetim oluşum sürecinde kulübe yönelik sabotaj girişimlerine de değinen Ergün, şu ifadeleri kullandı:

Henüz göreve başlamamış yöneticileri hedef alan tehditler ve itibarsızlaştırma çabalarıyla karşılaştık. Bunlar Antalyaspor’a zarar veren tutumlardır. Kim olduklarını biliyoruz ve bu kişilerle ilgili gereken adımlar atılacaktır. Antalyaspor’un adıyla prim yapıp kulübe zarar verenleri bu çatı altında barındırmayacağız.

RIZA PERÇİN: "KULÜP ARTIK ÖZ EVLATLARININ ELİNDE"

Genel kurulun sonunda kürsüye çıkan yeni başkan Rıza Perçin, kısa ama çarpıcı bir konuşma yaptı. Göreve resmi olarak başlamadan önce bile yoğun mesai harcadıklarını belirten Perçin, “15 gündür resmi yetkimiz olmadan büyük yol aldık. Takımımız kamp sürecinde, teknik direktörümüz döndü, 15 dosyanın 12’sini bugün itibarıyla kapattık. Bugün uzun konuşmayacağım ama bilinsin ki herkes yanımızda” dedi.

Perçin, Antalya'nın öz evladı olarak sorumluluğunun farkında olduğunu vurguladı ve desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Belediye Başkanı Menderes Türel ve çeşitli iş insanlarına teşekkür etti. “Antalyaspor artık öz evlatlarının elinde” diyerek birlik mesajı verdi. Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini duyuran Perçin, kamuoyuyla tüm detayları paylaşacaklarını söyledi.

YENİ YÖNETİM KURULU

Rıza Perçin başkanlığındaki yeni Antalyaspor yönetimi şu isimlerden oluştu:

Rıza Perçin, Hakan Kayaarası, Fatih Demirtop, Oktay Arı, Ali Çan, Mehmet Boztaş, Emrah Çelik, Hakan Onay, Lokman Arslan, Selçuk Kahraman, Mehmet Hasan Güneysu, Bülent Kaya, Cesur Burak Akar, Mehmet Bora, Nail Öztürk, Emir Ekmekçi, Cihat Gökalp, Serkan Sürer, Ali Altınay, Nebi Erdemsoy, Haydar Ali Yıldırım, Medeni Korkut, Halil İbrahim Öcalan, Avni Bağçalı, Bilal Özkan, Çağdaş Uslu, Erkan Efeoğlu, Kemal Yılmaz ve Serdar Kaya.

Antalyaspor camiasında umut ve kararlılık dolu bu yeni dönemin, kulübün geleceği adına önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.