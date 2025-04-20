Rizespor, Eyüpspor'u tek golle geçti

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Rizespor oldu.

RİZESPOR, TEK GOLLE KAZANDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Luccas Claro kendi kalesine attı.

Rizespor'un rakip yarı alanın solundan kazandığı serbest vuruşta Casper Hojer, penaltı noktası civarına kavisli ve sert bir orta yaptı. Savunmada Claro'nun ters dokunuşunda top sağ köşeden ağlara gitti.

HASRET SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Rizespor, 37 puana yükselerek 13. sıraya yerleşti.

EYÜPSPOR, FIRSAT TEPTİ

2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Eyüpspor ise 50 puanda kaldı ve Samsunspor'u geçip 3'üncülüğe yerleşme fırsatını tepti. İstanbul ekibi, ligde 4. sırada konumlandı.

Öte yandan Rizespor, Süper Lig'de 16 maç sonra kalesini gole kapattı.

EYÜPSPOR, GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Gelecek hafta Rizespor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.