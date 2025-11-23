Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmek için Rize deplasmanına çıkarken iki takımın sahaya hangi ilk 11'ler ile çıkacağı netleşmeye başladı.