Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmek için Rize deplasmanına çıkarken iki takımın sahaya hangi ilk 11'ler ile çıkacağı netleşmeye başladı.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 08:59
  • Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak.
  • Fenerbahçe, Rize deplasmanında sahaya galibiyet için çıkarak serisini 5 maça yükseltmek istiyor.
Rizespor-Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor.

Süper Lig'de 13. hafta maçında Fenerbahçe, Rize deplasmanında sahaya çıkacak.

PUAN FARKI 1'E DÜŞTÜ

Milli ara öncesinde Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe aradaki puan farkının 1'e düşmesini sağlamıştı. 

Kazanıp serisini 5 maça yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler tamamen kenetlendi.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljibasic, Emrecan, Laçi, Sakyi, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

