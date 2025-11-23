Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

- Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacak.
- Fenerbahçe, Rize deplasmanında sahaya galibiyet için çıkarak serisini 5 maça yükseltmek istiyor.
- Muhtemel 11'ler; Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljibasic, Emrecan, Laçi, Sakyi, Sowe; Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Rizespor-Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor.
Süper Lig'de 13. hafta maçında Fenerbahçe, Rize deplasmanında sahaya çıkacak.
PUAN FARKI 1'E DÜŞTÜ
Milli ara öncesinde Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe aradaki puan farkının 1'e düşmesini sağlamıştı.
Kazanıp serisini 5 maça yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler tamamen kenetlendi.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljibasic, Emrecan, Laçi, Sakyi, Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca