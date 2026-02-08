Rizespor - Galatasaray - CANLI SKOR

- Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor.
- Maçın ilk dakikalarında Galatasaray atak yaparken Rizespor'dan Ibrahim Olawoyin sarı kart gördü.
- Mücadele, Rize Stadı'nda Ozan Ergün yönetiminde oynanıyor ve canlı olarak yayınlanıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: RİZESPOR 0-0 GALATASARAY
6' Galatasaray'da Osimhen savunma arkasına sarkarken Samet ile yaşadığı mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem devam ettirdi.
3' Galatasaray, Rizespor yarı alanına yerleşti hazırlık pasları yapıyor.
2' Rizespor'de Ibrahim Olawoyin yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.
Rize Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Mücadelede VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapıyor.
İLK 11'LER