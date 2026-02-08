Abone ol: Google News

Rizespor - Galatasaray maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

Süper Lig’de bugün oynanacak Rizespor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 12:37
Rizespor - Galatasaray maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu
  • Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak.
  • Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek ve yardımcıları Bersan Duran ile Suat Güz olacak.
  • AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 17.00'de Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ

Bugün saat 14.30'da oynanacak Eyüpspor - Başakşehir maçında Bülent Birincioğlu; saat 17.00'deki Konyaspor - Göztepe karşılaşmasında ise Ömer Faruk Turtay VAR koltuğunda oturacak.

Eshspor Haberleri