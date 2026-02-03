Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi: 1-1

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk etti.

Rize'nin evinde oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maça etkili başlayan konuk ekip, 6’ncı dakikada öne geçti. Alperen’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Alhan, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0 öne taşıdı.

İlk yarıda başka gol olmayınca devreye konuk ekibin üstünlüğüyle girildi.

İLK YARIYI KONUK EKİP ÖNDE KAPATTI

İkinci yarıda baskısını artıran Rizespor, 55’inci dakikada penaltı kazandı.

Penaltı noktasına gelen Taylan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skora denge getirdi: 1-1.

Kalan dakikalarda her iki takım da galibiyet golü için fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından iki ekip de gruptaki puan hanesine birer puan yazdırdı.