Rizespor'da İlhan Palut'un sözleşmesi uzatıldı

İHA

Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz.

İLHAN PALUT'UN RİZESPOR KARNESİ

Rizespor ile 81 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Rize temsilcisi, ligde Palut yönetiminde geçirdiği son iki sezonu 9. basamakta tamamladı.