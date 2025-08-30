Rizespor'un Galatasaray maçında iki golü iptal edildi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Rizespor'un iki golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Qazim Laçi sol ayağıyla çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

VAR hakemi Onur Özütoprak, orta hakem Ali Yılmaz'ı uyardı ve pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Öte yandan 44. dakikada Rizespor'da yine Laçi'nin attığı bir gol, yine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle yardımcı hakemin bayrağıyla geçersiz sayıldı.

Yardımcı hakem, pozisyon öncesinde Ali Sowe'un ofsaytta olduğunu ve sonrasında topa dokunduğunu belirtti.

