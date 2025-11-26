Robbie Keane: "Keşke Fenerbhaçe'ye karşı oynayabilsem"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Ferencvaros’ta teknik direktör Robbie Keane, İstanbul deplasmanı öncesinde Chobani Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. İrlandalı teknik adam, sarı-lacivertlilerin gücünün farkında olduklarını ancak maça hazır geldiklerini söyledi.

"FENERBAHÇE'NİN KADRO KALİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Sert bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirten Keane, “Avrupa’da üç maç kazandık, bu bize motivasyon sağladı. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Kilit oyuncuların yerine bile çok kaliteli isimler oynuyor. Biz de buna göre hazırlandık” dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER İNANILMAZ"

Fenerbahçe taraftarına övgü yağdıran 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe’ye karşı oynayabilsem. Türkiye’nin atmosferi inanılmaz. Bu maçı her futbolcunun hayatında bir kez yaşaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"HATALARIMIZI TEKRARLAMAK İSTEMİYORUZ"

Maçın önemine dikkat çeken Keane, “Kaybedebiliriz ama bunun için çalışmıyoruz. Yarın taraftarların önünde en iyi performansımızı sergilemek istiyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyoruz” diye konuştu.

"MOURINHO EN İYİLERDEN BİRİ"

Keane, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho’dan da övgüyle bahsederek, “O, dünyanın en iyi teknik adamlarından biri. Keşke karşılaşabilseydik. Tedesco da görevini çok iyi yapıyor” dedi.