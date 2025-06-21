Robert Lewandowski için Suudi Arabistan iddiası

Barcelona formasıyla son senesine giren Robert Lewandowski için Suudi Arabistan sesleri yükseliyor.

Tüm bu transfer söylentilerine rağmen deneyimli golcü, Katalonya'da kalma arzusunu sürdürüyor. Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda, "Bu seviyede en az bir yıl daha kendimi oynarken görüyorum." dedi.

2026'DA ARABİSTAN'DA OLACAK

Suudi Arabistan merkezli Al-Riyadiyah gazetesi ise Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026'da sona erdiğinde, Suudi Ligi'ne transfer olacağını iddia etti.

52 MAÇTA 42 GOL

Geçtiğimiz sezon 52 maçta forma giyen dünya yıldızı golcü, 42 gol, 3 asist kaydetti.