Robin van Persie'den Fenerbahçe yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord oldu.

Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı 5 ya da 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynayacak.

Kura çekiminin ardından ise Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR EŞLEŞME"

Sarı-lacivertliler ile eşleşeceğini hissettiğini söyleyen Persie, şunları dedi:

Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek.