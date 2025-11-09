Roland Sallai: Hala lideriz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında namağlup lider Galatasaray, 1-0'lık skorla Kocaelispor'a yenildi.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRENMEMİZ GEREKEN HATALAR VAR"

Sallai, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti:

3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var.

"HALA LİDERİZ"

Galatasaray'ın hala liderlik koltuğunda olduğuna vurgu yapan Sallai, kalan haftalar için kararlı konuştu: