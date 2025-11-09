Roland Sallai: Hala lideriz

- Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 yenilerek namağlup unvanını kaybetti.
- Macar futbolcu Roland Sallai, hedeflerini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.
- Sallai, hala lider olduklarını ve bu şekilde devam etmek istediklerini belirtti.
Süper Lig'in 12. haftasında namağlup lider Galatasaray, 1-0'lık skorla Kocaelispor'a yenildi.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÖĞRENMEMİZ GEREKEN HATALAR VAR"
Sallai, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti:
3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var.
"HALA LİDERİZ"
Galatasaray'ın hala liderlik koltuğunda olduğuna vurgu yapan Sallai, kalan haftalar için kararlı konuştu:
Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz.