Roland Sallai: Hala lideriz

Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, Kocaelispor yenilgisinin ardından "Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 20:46
  • Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 yenilerek namağlup unvanını kaybetti.
  • Macar futbolcu Roland Sallai, hedeflerini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.
  • Sallai, hala lider olduklarını ve bu şekilde devam etmek istediklerini belirtti.

Süper Lig'in 12. haftasında namağlup lider Galatasaray, 1-0'lık skorla Kocaelispor'a yenildi. 

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRENMEMİZ GEREKEN HATALAR VAR"

Sallai, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti:

3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var.

"HALA LİDERİZ"

Galatasaray'ın hala liderlik koltuğunda olduğuna vurgu yapan Sallai, kalan haftalar için kararlı konuştu:

Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz.

