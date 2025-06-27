Romelu Lukaku'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de geride kalan sezonda şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Romelu Lukaku için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

38 maçta 14 gol ve 11 asistle dikkat çeken Belçikalı yıldızın, yeni sezonda Napoli’den ayrılabileceği konuşuluyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek amacıyla hücum hattına yeni bir yıldız transfer etmeyi hedefliyor.

LUKAKU İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Bu nedenle Romelu Lukaku’nun takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelirken, Süper Lig devi Beşiktaş’ın da devreye girdiği iddia edildi.

Haberde, siyah-beyazlı yönetimin Romelu Lukaku için Napoli’ye kiralama teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilirken, Lukaku’nun Türkiye’de Beşiktaş forması giymesi olasılığı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

INSTAGRAM'DA ÖNCE TÜRK BAYRAĞI EMOJİSİ, SONRA SİYAH-BEYAZ KALPLİ YORUM...

Yaşanan gelişmelerin ardından Lukaku'nun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Lukaku paylaştığı fotoğraf serisine Türk bayrağı emojisi de koydu.

Daha sonra ise Belçikalı golcü bir arkadaşının kendisine yaptığı siyah-beyaz kalpli yorumu beğendi.

Beşiktaş taraftarları Lukaku'nun Instagram hesabındaki bu gelişmenin ardından biraz daha heyecanlandı.

Öte yandan Lukaku’nun eski takımı Anderlecht’e geri dönebileceği yönündeki söylentiler de sürerken, yıldız golcünün geleceği hakkındaki belirsizlik önümüzdeki günlerde netleşecek.