Ronaldo JR milli takımda ilk golünü Türkiye'de attı

- Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, Portekiz U16 takımının Galler'i 3-0 yendiği maçta bir gol attı.
- Türkiye'de düzenlenen turnuvada, Ronaldo JR milli takım formasıyla ilk golünü kaydetti.
- Genç oyuncu, daha önce Juventus ve Manchester United altyapılarında oynadı.
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior babasının izinden gitmeye devam ediyor.
Portekiz U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında Galler U16 takımını 3-0 mağlup etti.
BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Cristiano Ronaldo Junior, ile 65 ve 90+1'de Rafael Cabral kaydetti.
Portekiz U16 takımın kaptanı olarak Galler'e karşı sahaya çıkan genç Türkiye'deki hazırlık kampının ikinci maçında ilk golünü atmayı başardı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
2010 doğumlu 1.85 boyundaki sol kanat oyuncusu daha önceden Juventus ve Manchester United altyapılarında da forma giymişti.