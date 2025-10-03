Rui Costa: Mario Branco, Jose Mourinho'yla herhangi bir temas kurmadı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'yla ilgili soru işaretleri beraberinde gelmişti.

Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasından kısa bir süre önce ise sarı-lacivertlilerde futbol direktörlüğü görevini yürüten Mario Branco, Benfica'yla anlaşmıştı.

Önce Branco'nun ardından da Mourinho'nun Benfica'yla anlaşması sonrası çeşitli iddialar gün yüzüne çıktı.

"BRANCO'NUN MOURINHO'YLA GÖRÜŞMEDİĞİNE GARANTİ VEREBİLİR MİSİNİZ?"

Branco'nun Mourinho'yu Benfica'ya gelmesi için ikna etmeye başladığı ve bu yönde çalışmalar yaptıkları ileri sürüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Benfica'nın başkanı Rui Costa'ya bir soru yöneltildi.

Costa'ya, "Bruno Lage görevden alınmadan önce, Mario Branco'nun Jose Mourinho ile görüşmediğini garanti edebilir misiniz?" diye soruldu.

Costa, şeref sözü vererek böyle bir durumun yaşanmadığını söyledi.

"ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM"

Branco'nun herhangi bir şekilde Mourinho'yla temasa geçmediğini belirten Rui Costa, şunları söyledi:

Size şeref sözü veriyorum, böyle bir şey olmadı. Mario Branco bir temas kurmuş olsaydı bile, karar verecek kişi yine ben olacaktım. Ertesi sabah Mourinho'dan görüşme talep ettim. Görüşmeyi yaptık. İstekliydi, masada bir teklif vardı ve bir de karşı teklif... Bir anlaşmaya vardığımızda, günün sonunda her şey yoluna girdi.