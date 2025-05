Haberler



Futbol



Ryan Mendes: Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer

Ryan Mendes: Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer Kocaelisporlu futbolcu Ryan Mendes, "Sözleşmem uzatıldı. Mücadelemi verip taraftarı mutlu etmeye çalışacağım. Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer" dedi.