Saadettin Saran mazbatasını teslim aldı: Ali Koç bizzat takdim etti

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde başkanlık için oy verme işlemi yapıldı.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç beyaz pusulayla, Sadettin Saran da sarı pusulayla yarıştı.

YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bıraktı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Saran, Koç'a 257 oy fark attı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkan seçilmesiyle birlikte 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

MAZBATA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Seçimin ardından yöneticilerin de katılımıyla mazbata töreni gerçekleştirildi.

Törende Fenerbahçe'nin yeni başkanı Steven Sadettin Saran, mazbatasını eski Başkan Ali Koç'un elinden aldı.

"HEPİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN"

Veda konuşması yapan Ali Koç şunları kaydetti:

Daha evvel de olduğu gibi, bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru dürüst bir devir teslim yapamadık ama Sadettin Başkan’ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse de bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar.



Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkanvekilim Sertaç Komsuoğlu ve Genel Sekreterim Burak Kızılhan’la mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin diyorum.

ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Eski Başkan Koç'a teşekkür eden Sadettin Saran, "Evet, zor bir görev. Geceleri uykumuz kaçtığı oluyor, endişelendiğimiz zaman oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de buraya gelip bizlerle paylaştığınız bilgiler.. Ve bundan sonra da yanımızda olacağınıza biz hepimiz inandık. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarla beraber gezmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir yere gitmiyoruz, buralardayız hep beraber." ifadelerini kullandı.