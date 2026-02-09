Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen görüşmeye dair bir iddia ortaya attı.

Sözcü TV ekranlarında yayınlanan programda konuşan Toroğlu, Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan şampiyonluk için destek istediğini öne sürdü.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN BİZE DESTEK OL' İDDİASI

Toroğlu konuyla ilgili, "Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Dursun Başkan'ın, federasyon başkanına ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, içeriden de baskı var, bize yardım ol, destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir." iddiasında bulundu.

Toroğlu'nun iddiasının ardından konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında bir televizyon kanalında Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılığa ifade veren Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle serbest bırakıldı:

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından;



Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından resen soruşturma işlemine başlanılmıştır.



Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

İFADESİNE ENSONHABER ULAŞTI: ELİMDE SOMUT BİLGİ VEYA BELGE YOK

Öte yandan Erman Toroğlu'nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın ulaştığı ifadede Toroğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

Bana sormuş olduğunuz açıklamaları tam tarihini hatırlamamakla birlikte Sözcü TV'de yayınlanan spor programında söyledim. Bahse konu açıklamalara ilişkin TFF başkanı ile Galatasaray Kulübü başkanı arasında geçen görüşme canlı yayından önce gerçekleşmişti. Bu görüşmeye ilişkin kamuoyunda tartışma mevcuttu. Kamuoyunu yakından ilgilendirdiği için bende bu görüşme içeriğini araştırdım. TFF başkanı ve kulüp başkanının görüşmesinden sonra birden fazla haber kaynağıma olayı sordum. Haber kaynaklarım canlı yayında açıkladığım olaya ilişkin bana beyanda bulundular. Aynı zamanda gazetecilik yapmam sebebiyle haber kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Haberin doğruluğunu araştırmak için bir kaç kişiyle de telefonda görüştüm. Telefonda kimlerle ve ne konuştuğumu açıklamak istemiyorum. Bildiğim kadarıyla TFF Başkanı ve Galatasaray Kulübü başkanı arasında görüşme bir kaç ay önce gerçekleşti. Bu görüşmede başkanlar haricinde kimseler yoktu. Doğal olarak kaynaklarım doğrudan bilgi ve görgüye sahip değildirler. Sadece duyum üzerine bana söylemişlerdi. Ben de canlı yayında taraflar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin böyle bir iddia olduğunu, çıkıp açıklamaları gerektiği söyledim. Kesin doğrudur şeklinde bir beyanım olmamıştır. Bu iddiaları ilk kez dün yayınlanan canlı yayında söyledim. Daha önce başka bir yerde ya da platformda böyle bir beyanım yoktur. Başkanlar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin elimde somut bir bilgi veya belge yoktur. Nitekim iki kişinin sözlü görüşmesine ilişkin elimde bilgi ve belge olması mümkün değildir.

"BU AÇIKLAMALARI YAPMA AMACIM KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEKTİ"