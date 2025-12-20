Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından ifade veren ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ardından taraftarların kendisini çağırması sonrası sahaya indi ve karşı tribünde bulunan taraftarların oraya gitti.

Saran, galibiyet coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşarken, Fenerbahçeli taraftarlar da "Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu.

Taraftarları alkışlayan Saran, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alandan ayrıldı.

Öte yandan Saran, maç sonu staddan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEVLETİMİZ ÇAĞIRIRSA HEMEN GELİRİM"

Soruşturma kapsamında ne söyleniyorsa yapmaya hazır olduğunu belirten Sadettin Saran, şunları kaydetti:

Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum desteklerden. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum?



Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim, başkaları gibi değilim. Veremeyeceğimiz hesabımız yok.

"ARTIK ŞAMPİYON OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Taraftarların kendisine gösterdiği destek hakkında da konuşan Saran, "Taraftarın desteği çok duygulandırdı. İnşallah taraftarımızı çok mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım.

Benim hayatımdaki en büyük gurur ve onur bu kulübün başkanı olmak. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok" dedi.

"DUYGUSAL ADAMIM"

Bir muhabir Saran'a maç sırasında gözlerinin dolmasının ekrana gelmesini sorarken Saran, "Ben biraz duygusal bir adamım, iyi ki varsınız." yanıtını verdi.