Sadettin Saran: İlk arayan Dursun Özbek oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile ilgili gündemdeki iddiaları doğruladı. Sabah Gazetesi’ne konuşan Saran, başkanlar arası iletişim ve Fenerbahçe’nin haklarını koruma yaklaşımını anlattı.

"YAPICI BİR KONUŞMA OLDU"

Saran, tüm başkanların kendisini tebrik ettiğini belirterek, ilk arayan kişinin Dursun Özbek olduğunu söyledi:

Dursun Bey ile çok yapıcı bir konuşma yaptık. Ben spordan gelen bir insanım, milli bir sporcu babasıyım. Sporun ve sporcunun ruhundan anlarım, kavga etmek için kavga etmem. Kavga ediyormuş gibi de görünmek istemem.

FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI KORUMA VURGUSU

Fenerbahçe’nin çıkarlarını sonuna kadar koruyacağını dile getiren Saran, popülist adımlar atmayacağını vurguladı:

“Fenerbahçemizin haklarını tabi ki koruyacağım ama bu yolda popülist adımlar atmayacağım. Tek ölçümüz kararlılıktır. Sahadaki adalet ve somut icraat bizim için esastır.”

"GEREKTİĞİNDE SERT DURURUZ"

Saran, gerektiğinde en sert şekilde durmayı da bildiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: