Sadettin Saran: Kenetlenemezsek şampiyon olamayız

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 65. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 90+2. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEN KONUŞAN BİR BAŞKAN OLMAYACAĞIM"

Saran, sözlerine şöyle başladı:

Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik.

"ENGELLERİ BİRER BİRER AŞACAĞIZ"

Engelleri aşacaklarını söyleyen Saran, şunları dedi:

Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz.

"KENETLENEMEZSEK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

Şampiyonluk hakkında konuşan Sadettin Saran, şu ifadeleri kullandı:

Hep birlik beraberlik diyordum seçim döneminde. Taraftarımızdan da bekliyorum. Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi olmalıyız.

"FUTBOLCULARLA BOL BOL KONUŞUYORUM"

Futbolcularla konuştuğunu belirten Saran, şu açıklamayı yaptı: