Sadettin Saran, Kerem Aktürkoğlu'nu canlı yayında tebrik etti: Benden bahsediyor musun?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup ettiği maça golleriyle damga vuran Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda da konuşulmaya devam etti.
Seyircisi önüne golleriyle dönen ve Avrupa'daki ilk 3 puanın mimarı olan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluş TRT'nin röportaj alanına geldi.
BENDEN BAHSEDİYOR MUSUN DİYEREK KEREM'E TAKILDI
Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan milli yıldız konuşmasına devam ederken yayına sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran girdi.
Aniden milli yıldızı kucaklayan Sadettin Saran, 'Benden bahsediyor musun?' diyerek milli oyuncuya takıldı.
"BAHSEDİYORUM BAŞKANIM"
Aktürkoğlu da 'Bahsediyorum başkanım' şeklinde karşılık verdi.
Saran, Kerem Aktürkoğlu'nu kucaklayıp tebrik ettikten sonra röportaj alanından ayrıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar o samimi görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce etkileşim verdi.
'DOĞRU MU SAMET' DİYALOĞU AKILLARA GELDİ
Öte yandan tarihler 2012'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Alex’in ayrılışı sonrası konuşması sırasında yaşananları doğrulattığı diyalog gündem olmuştu.
Yıldırım, Alex’in tercümanı Samet Güzel'e, "Doğru mu Samet" diyerek, kendisinden söylediklerini onaylamasını istemişti.
Bu anlar sosyal medyada yıllarca espri konusu olmuştu.