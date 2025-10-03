Sadettin Saran, Kerem Aktürkoğlu'nu canlı yayında tebrik etti: Benden bahsediyor musun? Fenerbahçe'nin Nice'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, röportaj devam ederken yayına girerek Aktürkoğlu'na sarıldı. O anlarda yaşanan diyalog izleyenleri gülümsetti...

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup ettiği maça golleriyle damga vuran Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda da konuşulmaya devam etti. Seyircisi önüne golleriyle dönen ve Avrupa'daki ilk 3 puanın mimarı olan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluş TRT'nin röportaj alanına geldi. BENDEN BAHSEDİYOR MUSUN DİYEREK KEREM'E TAKILDI Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan milli yıldız konuşmasına devam ederken yayına sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran girdi. Aniden milli yıldızı kucaklayan Sadettin Saran, 'Benden bahsediyor musun?' diyerek milli oyuncuya takıldı. "BAHSEDİYORUM BAŞKANIM" Aktürkoğlu da 'Bahsediyorum başkanım' şeklinde karşılık verdi. Saran, Kerem Aktürkoğlu'nu kucaklayıp tebrik ettikten sonra röportaj alanından ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar o samimi görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce etkileşim verdi. 'DOĞRU MU SAMET' DİYALOĞU AKILLARA GELDİ Öte yandan tarihler 2012'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Alex’in ayrılışı sonrası konuşması sırasında yaşananları doğrulattığı diyalog gündem olmuştu. Yıldırım, Alex’in tercümanı Samet Güzel'e, "Doğru mu Samet" diyerek, kendisinden söylediklerini onaylamasını istemişti. Bu anlar sosyal medyada yıllarca espri konusu olmuştu. Eshspor Haberleri Son 10 derbide Galatasaray üstün

