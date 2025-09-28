Sadettin Saran'dan motivasyon konuşması

Süper Lig'in 7'nci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşması öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya gelerek moral ve motivasyon dolu bir konuşma yaptı.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Saran, Samandıra'da da dile getirdiği "aile" vurgusunu bir kez daha hatırlatarak, oyunculara şöyle seslendi:

Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun.

"SONUNA KADAR SİZİNLE OLACAĞIM"

Başkan Saran, futbolculara olan güvenini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: