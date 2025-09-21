Abone ol: Google News

Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında iki golle güldü

Sakaryaspor, 1. Lig'in 6. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1'lik skorla yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 21:41
Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında iki golle güldü

1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi.

Sakaryaspor, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SAKARYASPOR GALİP GELDİ

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren iki golü de Gael Kakuta attı.

Kakuta, 43. dakikada ve 66. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Amed Sportif Faaliyetler'in tek golü 26. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 PUANDA KALDI

Sakaryaspor, bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazandı ve puanını 8'e yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Pendikspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sarıyer'i konuk edecek.

