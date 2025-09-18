Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı'dan olağanüstü kongre açıklaması:

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, kulübün geleceğini riske atmamak adına yeniden olağanüstü genel kurul kararı alacaklarını duyurdu.

Kıratlı, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan seçildiği günden bu yana sorumluluktan asla kaçmadığını belirtti.

Başkanlığa geldiği dönemde ciddi problemler olduğunu anlatan Kıratlı, Sakaryaspor'u transfer yasağı, borçlar, futbolcu ödemeleri, 85 milyon liralık yetersiz harcama limiti ve yeni sezona yetişmesi gereken bir takımla devraldığını ifade etti.

"240 MİLYON LİRAYA YÜKSELTTİK"

Muhammet Kıratlı, yaptıkları çalışmalara değinerek, şöyle devam etti:

Sermaye artırımı yaparak harcama limitimizi 85 milyon liradan 240 milyon liraya yükselttik. Transfer döneminin son günlerine kadar çalışarak güçlü ve tecrübeli bir kadro oluşturduk. Bandırmaspor maçı öncesinde lisans sorunlarını çözerek takımımızın sahaya çıkmasını sağladık. Sezona geçtiğimiz dönemden kalan teknik direktör İrfan Buz ile başlasak da alınan sonuçlar beklentileri karşılamayınca yollarımızı ayırdık. Milli maç arasında hızlıca yeni hoca arayışına girdik ve Sakarya'nın evladı, UEFA Pro Lisans sahibi Serhat Sütlü ile anlaştık.

"ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Görevlerinin gerektirdiği şekilde mücadele verdiklerini anlatan Kıratlı, şunları kaydetti:

Personel ve futbolcu ödemelerini gerçekleştirdik. Vergi ve SGK borçlarını ödedik. TFF ile görüşmeler yaparak kulübün durumunu netleştirdik. Önceki dönemden gelen Dükkan54 ve Biletinal anlaşmalarını sürdürmek zorunda kaldık. Forma sponsorluğu, reklam ve loca satışlarından gelir sağladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ve SATSO Başkanımız Sayın Akgün Altuğ'un katkılarıyla kaynak oluşturmak adına çalıştık. Ancak özellikle Sakarya'nın ihracatta büyük hacme sahip firmalarından beklenen katkılar yeterli düzeyde gelmedi. Çok sayıda görüşme yapılmasına rağmen kısa vadede somut sonuçlar alınamadı. Bunun yanı sıra bazı STK'larımızdan da söz edilen desteği alamadık.

"TEMEL İHTİYAÇLARA HARCANMIŞTIR"

Mali tabloyla ilgili bilgiler de paylaşan Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüzün kasasına giren her kuruş, futbolculara, geçmiş borçlara, resmi yükümlülüklere ve takımın temel ihtiyaçlarına harcanmıştır.

"TATANGALARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Muhammet Kıratlı, bugüne kadar karşılarına çıkan olumsuzlukları aşarak görevlerini sürdürdüklerini belirterek, şunları aktardı: