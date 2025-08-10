Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin ilk resmi maçında kırmızı kart gördü

1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor'u ağırladı.

36. dakikada Kakuta ile öne geçen Sakaryaspor'un 52. dakikada yine Kakuta ile bulduğu gol, VAR'dan gelen uyarının ardından iptal edildi.

CANER ERKİN İLK RESMİ MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan ve ilk resmi maçına kaptan olan çıkan Caner Erkin, hakemin iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle 55. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bandırmaspor, 75. dakikada Samake ile eşitliği sağladı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

BANDIRMASPOR: 1 - SAKARYASPOR: 1

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Ndongala, Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can Genç), Topalli (Dk. 60 Messaoudi), Samake

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Burak Altıparmak, Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Zwolinski

Goller: Dk. 36 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 75 Samake (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Caner Erkin (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Zwolinski, Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 60 Kobiljar, Dk. 90+6 Doğukan Tuzcu (Sakaryaspor), Dk. 60 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)