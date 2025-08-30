Sakaryaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi

1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor'un, Boluspor’a 4-1 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu bazı kararlar aldı.

Bu kararlar çerçevesinde yeşil-siyahlı yönetim, takımın teknik direktörü İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

"YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI ALINMIŞTIR"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile, yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. İrfan Buz’a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır.

"ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Öte yandan, Boluspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İrfan Buz, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, şu cevabı vermişti: