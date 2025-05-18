Sakaryaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı!
AA & Ensonhaber

Sakaryaspor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy çokluğuyla olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.

SAKARYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 1 Haziran saat 12.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir.

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Emre Çalışkan
Editor