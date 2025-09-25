Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart gördü Pendikspor, 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti. Sakaryaspor'da Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, Sakaryaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran Pendikspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Clarke-Harris, 53. dakikada Yiğit Fidan 59. dakikada Hüseyin Maldar ile 90+1. dakikada Ahmet Karademir attı. Sakaryaspor'un tek sayısını 31. dakikada penaltıdan Kakuta kaydetti. CANER ERKİN TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI Sakaryaspor'da Caner Erkin, tartışma yaşadığı ve üzerine yürüyerek kafa kafaya geldiği takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Bu sonuçla puanını 14 yapan Pendikspor ligdeki bir sonraki maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. 8 puanda kalan Sakaryaspor ise Sivasspor'u konuk edecek. PENDİKSPOR: 4 - SAKARYASPOR: 1 Hakemler: Burak Demirkıran, Mahmut Gülle, Barış Çiçeksoyu Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Dk. 72 Hakan Yeşil), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 87 Ahmet Karademir), Denic (Dk. 87 Adnan Uğur), Hüseyin Maldar (Dk. 60 Thuram), Clarke-Harris (Dk. 73 Görkem Bitin) Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 83 Batuhan Çakır), Salih Dursun, Kolovetsios, Caner Erkin, Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Eren Erdoğan), Emre Demir (Dk. 71 Ben Yedder), Mirza Cihan (Dk. 71 Burak Altıparmak), Burak Çoban, Kakuta Goller: Dk. 19 Clarke-Harris (P), Dk. 53 Yiğit Fidan, Dk. 59 Hüseyin Maldar, Dk. 90+1 Ahmet Karademir (Pendikspor), Dk. 31 Kakuta (P) (Sakaryaspor) Kırmızı kart: Dk. 76 Caner Erkin (Sakaryaspor) Sarı kartlar: Dk. 42 Wilks, Dk. 45+3 Hamza Akman, Dk. 66 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 83 Mesut Özdemir (Pendikspor), Dk. 45+1 Caner Erkin, Dk. 52 Salih Dursun, Dk. 71 Eren Erdoğan (Sakaryaspor) Eshspor Haberleri Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

