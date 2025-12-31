Abone ol: Google News

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu

Sakaryaspor teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu’nun getirildiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 08:44
  • Sakaryaspor teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi.
  • Yeni başkan Enes Zengin yönetimindeki ekip, Kutlu ile anlaştı.
  • Kulüp, Hakan Kutlu'ya "Hoş geldin" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kongre sonrasında Sakaryaspor’un yeni başkanı Enes Zengin olmuştu.

Zengin başkanlığındaki yeni yönetim, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaştı.

"HAKAN KUTLU İLE ANLAŞMAYA VARMIŞTIR"

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Hakan Kutlu.” ifadelerine yer verildi.

