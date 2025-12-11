Abone ol: Google News

Sakatlık yüzünden önemli maçları kaçırdı: Galatasaray'da Wilfried Singo'nun eksikliği hissedildi

Galatasaray'ın sezon başında 30 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle önemli maçlarda forma giyemedi. Sakatlığı uzadıkça endişelerin arttığı Fildişi Sahilli oyuncunun yokluğu, özellikle Avrupa maçlarında sarı-kırmızılı savunmada ciddi şekilde hissedildi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 12:11
Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sakatlıklarla boğuşuyor.

Öyle ki bonservisine 30 milyon euro verilen Fildişi Sahilli oyuncu, 18 Ekim’den bu yana sakatlığı sebebiyle takımdan uzak.

BONSERVİSİNE 30 MİLYON EURO VERİLDİ 

Bu kapsamda genç oyuncu, kritik bir dönemde tam üçü Şampiyonlar Ligi biri derbi olmak üzere sekiz resmi karşılaşmada forma giyemedi.

Singo bu süreçte ligde Başakşehir, Göztepe, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor maçlarında Avrupa'da ise Bodo Glimt, Union SG ve Monaco karşılaşmalarının kadrosunda yer almadı.

ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRDI: YOKLUĞU HİSSEDİLDİ 

Bu dönemde beş galibiyet bir beraberlik ve iki yenilgi alan sarı-kırmızılılarda, özellikle Avrupalı rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda Singo’nun yokluğu savunmada hissedildi.

Şampiyonlar Ligi hedefiyle kurulan kadroda böylesine büyük bir yatırımın uzun süre sahalardan uzak kalması soru işareti yarattı.

