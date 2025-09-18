Samet Akaydin, Kocaelispor maçını kazanacaklarına inanıyor

Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Samet Akaydin, iyi ve gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade etti.

"GÜZEL BİR ÇIKIŞA GEÇERİZ"

Takımın daha iyi olacağına inandığını aktaran milli futbolcu, şunları dedi:

Bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Güzel bir çıkışa geçeriz.

"KOCAELİSPOR'UN DA KAZANMASI GEREKİYOR"

Samet Akaydin, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

Kocaelispor'un da kazanması gerekiyor. Kocaelispor'un gidişatı şu anda iyi değil. O yüzden zor bir maç olacak. Bu hafta iyi çalışarak Kocaelispor maçını kazanmaya gideceğiz. Ben takıma inanıyorum. İnşallah 3 puanla oradan döneceğimizi düşünüyorum.

"RİZESPOR'UN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Takım olarak güzel bir ortamları olduklarını anlatan milli futbolcu, şöyle devam etti:

Arkadaşlık, her şey çok güzel gidiyor. Antrenmanlarımız da neşeli. Biraz stresimiz vardı. 3-4 haftadır puan almakta zorlanıyorduk. İyi oynadığımız halde puan alamıyorduk, şanssızlıklar vardı. Ama bu hafta kötü performans olsa bile kazandığımız için çok mutluyuz. Bu bizi bir adım ileri atacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok karakterli arkadaşlarımız var takımda. Bu maçı kazanmak çok güzel. Enerjimizi daha çok yukarı çekecek. Bundan sonra Rizespor'un daha iyi olacağını düşünüyorum.

"DIŞARIYA KULAĞIMIZI KAPATIYORUZ"

Samet Akaydin, birlik oldukları zaman her şeyin üstesinden geleceklerini düşündüğünü dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

Dışarıya kulağımızı kapatıyoruz. Çünkü biz ne yaptığımızın farkındayız. Futbol olarak bir sıkıntımız yok. Sadece sonuç olarak sıkıntımız vardı. Performans olarak en düşük performans gösterdiğimiz maçta 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Diğer maçlarda hak etmediğimiz sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Oyun olarak da çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyordum bu maça kadar. Bazen de kötü oynayarak da kazanmak gerekiyormuş. Biz onu bu maçta attığımızı düşünüyorum. İnşallah biz bu hafta Kocaelispor maçına da kazanmaya gideceğiz. Rizespor olarak her maçı kazanmaya çalışacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız.

"TARAFTARLAR ÇOK HAKLI"

Milli futbolcu, taraftarların tepkisine ilişkin ise şunları söyledi: