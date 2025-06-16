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Haber Merkezi

Süper Lig takımlarından Rizespor'un formasını giyen Samet Akaydin, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Milli futbolcu, TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizinden tanınan oyuncu Hazal Çağlar ile nişanlandı.

Nişan törenine ise spor ve sanat dünyasından da pek çok önemli isim katıldı.

ALTAY DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşını yalnız bırakmayan Altay Bayındır'ın görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Törende makas kesmediği sırada devreye giren Manchester United'ın kalecisi, elini cebine attı. Cebinden bir deste para çıkaran Altay, hepsini dağıttı.

"TAKSİ PARASI"

Milli kalecinin en son 200 lirayı tutarak "Taksi parası" dediği duyuldu. Bayındır'ın bu sözleri sonrası salonda kahkahalar yükseldi.