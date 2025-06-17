Şampiyonluk alameti detayı: Beşiktaş'ta Ernest Muçi ikiz babası olacak

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, geçtiğimiz günlerde mutlu bir haberle evliliğini taçlandırdı.

Arnavut yıldızın eşinin hamile olduğu ve ikiz babası olacağı öğrenildi.

Muçi'yle ilgili bu gelişme sonrası ise ortaya dikkat çeken bir detay çıktı.

MUÇİ'NİN İKİZ BEBEK SAHİBİ OLMASI TESADÜFÜ HATIRLATTI

Beşiktaş'ın 2008, 2016, 2017 ve 2021 yıllarındaki şampiyonluklarında takım içindeki futbolculardan birisinin o yıl ikiz bebek sahibi olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin 2008 şampiyonluğunda Alman yıldızı Fabian Ernst, ikiz bebek sahibi olmuştu.

SON 4 ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELDİ

2016 yılındaki şampiyonlukta Jose Sosa, 2017'de Fabri ve 2021'de Cyle Larin ikiz bebek sahibi oldu.

Muçi'nin ikiz bebeğinin olacak olması Beşiktaşlılar tarafından şampiyonluk alameti olarak gösterildi ve sosyal medyada gündem oldu.