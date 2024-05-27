2023-2024 sezonunun en büyüğü Galatasaray oldu.
Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray’a şampiyonluğu getiren golleri 29 ile 51’inci dakikada Icardi ve 53’üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti.
Konyaspor'un tek golünü ise 78'inci dakikada Prip'ten geldi.
Kutlamalar Galatasaray Lisesi'nde start aldı
Üst üste 2. toplamda da 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, kutlamalara lisede başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelerek coşkularını burada yaşamaya başladı.
Yıldız isimler Mauro Icardi ve Lucas Torreira, girişte meşale yaşarak sevinçlerini doyasıya yaşadılar.
Taraftarlar ile birlikte stada gidildi
Taraftarlar da Galatasaray Lisesi önünde toplandı.
Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.
Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.
Galatasaray'dan paylaşım geldi
Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Hababam Sınıfı filmi üzerinden bir göndermede daha bulundu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış