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Şampiyonluk töreni Galatasaray Lisesi'nde başladı

Şampiyonluk töreni Galatasaray Lisesi'nde başladı Süper Lig'de sezonu topladığı 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar lisede başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra ise stadyuma hareket etti.