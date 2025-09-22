Abone ol: Google News

Samsunspor, 3 galibiyetini de Süper Lig'in yeni takımlarına karşı aldı

Samsunspor, bu sezon aldığı 3 galibiyetin tamamını Süper Lig'e yeni yükselen ekipler karşısında elde etti.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 16:59
2025-2026 sezonunda şu ana kadar 6 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında oynadı.

Fikstür avantajını tam anlamıyla değerlendiremeyen Samsun temsilcisi, galibiyetlerini Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük karşısında aldı.

Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı ise 3 puan çıkartamadı.

İLK 6 HAFTADA 3 GALİBİYET

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 11 puan topladı.

Rakip filelere 8 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

SIRADAKİ RAKİPLER

Samsunspor, ligin 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak, ardından 8. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

