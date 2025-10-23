Samsunspor - Dinamo Kiev: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim Perşembe günü sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunsspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre, Musaba, Mouandilmadji.

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Voloshyn, Pikhalyonok, Buyalskiy, Ogundana, Guerrero.

NDIAYE VE AYDIN KADRODA YER ALMAYACAK

Müsabakayı İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını, aynı ülkeden Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Dinamo Kiev maçında kadroda yer almayacak.

NTCHAM'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynamayacak.

Kırmızı-beyazlılar, bu akşam saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yapacağı ter idmanının ardından maç saatini beklemeye başlayacak.