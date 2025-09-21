Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü son dakika golüyle yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

İLK YARIYI KARAGÜMRÜK ÖNDE BİTİRDİ

Maçın 31. dakikasında konuk ekip Lubomir Satka'nın kendi kalesine golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

SAMSUNSPOR SON DAKİKA GOLÜYLE KAZANDI

Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine golü ile eşitliği yakaladı.

Bu golden hemen sonra 54. dakikada ev sahibi Cherif Ndiaye ile öne geçti.

Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'da yeni transferi David Datro Fofana ile skoru 2-2 yaptı.

Maçın son anlarında 90+3'te Samsunspor adına Anthony Musaba fileleri havalandırdı ve Samsunspor maçı 3-2 kazandı.