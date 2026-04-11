Samsunspor, geçtiğimiz sezonu mumla arıyor

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Samsunspor, bu sezon lig, Türkiye Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Süper Kupa olmak üzere dört kulvarda mücadele etmesine rağmen istikrarlı bir grafik çizemedi.

SAMSUNSPOR, DÜŞÜŞ YAŞADI

2024-2025 sezonunda 18 maçta 36 puana ulaşan Karadeniz temsilcisi, bu sezon aynı puana ancak 28 maç sonunda erişebildi.

Ligde geride kalan 28 haftada 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Samsunspor 32 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

Geçen sezon aynı süreçte ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 51 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 44 gol gönderip, 32 gol yemişti.

5. SIRANIN 10 PUAN GERİSİNDELER

Sezona "ilk 5" hedefiyle başlayan Samsunspor, 28 hafta sonunda 5. sıradaki Göztepe'nin 10 puan gerisinde kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Karadeniz ekibi, ligin kalan bölümünde sırasıyla Eyüpspor (D), Beşiktaş, Alanyaspor (D), Galatasaray, Başakşehir (D) ve Göztepe ile karşılaşacak.

Ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.