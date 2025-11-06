Samsunspor - Hamrun: Muhtemel 11'ler

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Hamrun Spartans ile karşılaşacak.
- Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'de yayınlanacak.
- Bazı transferler ve sakatlıklar nedeniyle Samsunspor, eksik bir kadroyla sahaya çıkacak.
Temsilcilerimizden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
3. HAFTAYI DA GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYORUZ
Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Marius.
Hamrun: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi.
7 OYUNCU KADRODA YOK
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.
Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.