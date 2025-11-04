Samsunspor-Hamrun Spartans maçını Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı ağırlayacak.
- Maçı Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek.
- Yardımcıları Sergei Vassyutin, Denis Labashov ve 4. hakem Arman Ismuratov olacak.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçta, Kazak hakem Bulat Sariyev görev yapacak.
KAZAK SARIYEV YÖNETECEK
UEFA'nın açıklamasına göre Sariyev'in yardımcılıklarını Kazakistan Futbol Federasyonundan Sergei Vassyutin ile Denis Labashov, üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.