Abone ol: Google News

Samsunspor-Hamrun Spartans maçını Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek

UEFA Konferans Ligi'ndeki Samsunspor-Hamrun Spartans maçında Kazak hakem Bulat Sariyev düdük çalacak.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 14:06
Samsunspor-Hamrun Spartans maçını Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek
  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı ağırlayacak.
  • Maçı Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek.
  • Yardımcıları Sergei Vassyutin, Denis Labashov ve 4. hakem Arman Ismuratov olacak.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçta, Kazak hakem Bulat Sariyev  görev yapacak.

KAZAK SARIYEV YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre Sariyev'in yardımcılıklarını Kazakistan Futbol Federasyonundan Sergei Vassyutin ile Denis Labashov, üstlenecek.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

Eshspor Haberleri