Samsunspor: Her yıl Avrupa'da yer alacağız

İHA

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki dönemlik transfer yasağı ve dar bütçeye rağmen büyük başarı elde ettiklerini vurgulayan Bilen, şunları dedi:

Sezona başlarken hedefimiz ligde kalmaktı ama sonrasında inanç, sabır ve kenetlenmeyle Avrupa hedefi koyduk. Şimdi yeni hedefimiz Türkiye’de şampiyon olmak ve her yıl Avrupa’da ülkemizi temsil etmek.

"AVRUPA STANDARTLARINDA BİR ALTYAPI TESİSİMİZ VAR"

Samsunspor’un genç yeteneklere verdiği önemi de vurgulayan Bilen, şu şekilde konuştu:

Gelecekte A takımın temelini Mustafa Erkanat Akademisi’nden çıkan oyuncular oluşturacak. Avrupa standartlarında bir altyapı tesisimiz var. Fransa’nın Toulouse kulübü ile iş birliğimiz sürüyor. Bu yıl 5-6 oyuncumuz Fransa’ya gönderilecek.

"BÜYÜK BAŞARILARA HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Veysel Bilen son olarak, şunları dedi: