Samsunspor - Kocaelispor maçında gol sesi çıkmadı

- Samsunspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
- Bu sonuçla Samsunspor'un ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, puanı 27 oldu.
- Kocaelispor ise puanını 24'e yükseltti ve bir sonraki maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı. Maç golsüz eşitlikle sona erdi.
SAMSUNSPOR, 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'un ligde galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 27 yaptı. Kocaelispor ise 24 puana yükseldi.
KOCAELİSPOR, FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK
Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
TAYFUR BİNGÖL, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Tayfur Bingöl, Samsunspor ile deplasmanda oynanan maçın 64. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek hafta forma giyemeyecek.
Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.