Samsunspor, Konyaspor'a 3 attı

- Samsunspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yendi.
- Galibiyet gollerini Musaba, Ndiaye ve Konyaspor'un kendi kalesine attığı bir gol sağladı.
- Samsunspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken, puanını 20 yaptı.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Samsunspor oldu.
SAMSUNSPOR ÜÇ GOLLE GELDİ
Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 5'te Anthony Musaba, 13'te Cherif Ndiaye ve 57. dakika Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.
Konyaspor'un tek golünü ise dakika 60'da Umut Nayir attı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 20 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.