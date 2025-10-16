Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Cuma namazı futbolcular için çok önemli

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, TRT Spor'un konuğu oldu.

Samsun ekibinin güncel durumu ve geçen sezonla ilgili açıklamalarda bulunan Reis, Türkiye'ye yönelik ifadeler de kullandı.

"GELDİKTEN SONRA TECRÜBE ETTİĞİM FARKLI ŞEYLER OLDU"

Türkiye'nin Almanya'dan sonra kendisi için çok farklı bir tecrübe olduğunu belirten Reis, yapısı gereği çalıştığı kulübün ve şehrin kültürüne uyum sağlamaya çalıştığını söyledi.

Samsun'a geldikten sonra tecrübe ettiği farklı şeyler olduğunu da sözlerine ekleyen Thomas Reis, "Cuma Namazı gibi, futbolcular için çok önemli bir namaz. Ramazan ayı da aynı şekilde." dedi.

"CUMA NAMAZI FUTBOLCULAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, RAMAZAN AYI DA AYNI ŞEKİLDE"

Reis daha sonra ise sözlerini şöyle sürdürdü: